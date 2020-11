Dans quel Monde on vit : Remèdes à la pandémie avec Michel Agier et Gaël Faye sur Auvio

Que faire des peurs qui nous traversent en ce moment ? C’est un grand anthropologue qui nous répond. Michel Agier nous invite à créer de nouvelles figures imaginaires pour affronter ensemble nos peurs. Il nous explique, aussi, comment, aujourd’hui, nos corps deviennent de nouvelles frontières. Il signe « Vivre avec des épouvantails. Le monde, les corps, la peur. » (Premier Parallèle) Et si danser était une piste pour tenir le coup en ces temps trop tristes ? Gaël Faye nous pousse à nous trémousser avec ses nouvelles chansons sans jamais fermer les yeux sur ce qui nous arrive, à nous les humains, en 2020. Son nouvel album a pour titre « Lundi Méchant ». Dans « En toutes lettres ! », l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit à sa sonnette !



Les choix culturels :



- L’auteur naturaliste américain John Muir et ses livres « Un été dans la Sierra » et « Forêts dans la tempête »

- « Impossible » le dernier livre d’Erri De Luca (Gallimard)

- « Amazing Grace – Aretha Franlin », le documentaire de Allan Eliott et Sydney Pollack

- « Vie Etrange » le nouvel album de Dominique A