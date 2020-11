Dans quel Monde on vit : Inoubliable quatrième Nuit des écrivains sur Auvio

Cinq écrivains plus ou moins confinés qui se sont confiés pendant trois heures en direct sur La Première. C'était mardi soir. C'était La Nuit des écrivains. Ce samedi, nous vous faisons revivre les temps forts de cette soirée sans temps morts.

Myriam Leroy et Pascal Claude recevaient Alexandre Jardin, Lisette Lombé, Nicolas Mathieu, Mehdi Meklat et Nathalie Skowronek. Au cours de la soirée, la comédienne Valérie Bauchau nous a fait la lecture de plusieurs extraits de romans. L'autrice Isabelle Wéry nous a offert un créatif bouquet final. Et l'écrivaine Aïko Solovkine est venue partager avec nous une création littéraire réalisée pour cette soirée.

La Nuit des écrivains, un évènement La Première, réalisé en collaboration avec Le 140 et Passa Porta.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit