Dans quel Monde on vit : Vers l’impossibilité de faire société ? Avec Eric Sadin et Charif Majdalani sur Auvio

Internet et le téléphone portable nous ont transformés. L’impact psychologique est considérable. Nos mentalités ont été modifiées. Nous serions devenus des « individus tyrans ». C’est l’hypothèse que défend le philosophe Eric Sadin. Il s’inquiète de la disparition des vertueuses solidarités et des possibilités de façonner un monde commun. Eric Sadin signe « L’ère de l’individu tyran. La fin d’un monde commun » (Grasset). Il décrit un pays en ruine. Un pays qui agonise. L’écrivain Charif Majdalani vit à Beyrouth. Cet été, avant l’explosion du 4 août, il a commencé à écrire un « journal de l’effondrement » (« Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement », ACTES SUD). Ce samedi, il vient nous le présenter. Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux professeurs. Choix culturels : - « Suivant l’azur » de Nathalie Léger (P.O.L) - « Blues pour trois tombes et un fantôme » de Philippe Marczewski (INCULTE) - « L'Âge du capitalisme de surveillance » de Shoshana Zuboff (ZULMA)