Dans quel Monde on vit : Ecrire les urgences du présent, avec Fatima Daas et Pierre Ducrozet sur Auvio

Un premier roman comme un cri. Comme une urgence à dire ce que l'on est et ce que l'on vit. Fatima Daas est à la fois musulmane pratiquante et lesbienne. Elle met des mots sur la dimension plurielle de son identité. Elle signe « La Petite Dernière » (NOTAB/LIA).



Comment allons-nous habiter notre planète demain ? Et que faisons-nous de l'urgence climatique, dès aujourd'hui ? Pierre Ducrozet s'empare de ces questions dans son nouveau roman (« Le grand vertige », ACTES SUD). Et nous fait ressentir le souffle du monde.



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et autrice Pascale Clark s'adresse à Samuel Paty, ce professeur décapité en France à proximité de son lycée.



Choix culturels :

- Le film « L'Epoque » de Matthieu Bareyre.

- Le film « La Haine » de Mathieu Kassovitz.

- « Broadway » de Fabrice Caro (GALLIMARD).

