Dans quel Monde on vit : Vers l'optimisme avec Daniel Tanuro et Hervé Le Tellier sur Auvio

« Pas de justice climatique sans justice sociale ». C'est l'un des slogans qui s'impose cette année pour la journée mondiale du refus de la misère qui se tient ce samedi 17 octobre. A cette occasion, nous recevons un environnementaliste qui propose une alternative pour éviter l'effondrement qui s'annonce : il s'agit de l'écosocialisme. Daniel Tanuro nous expliquera. Il signe « Trop tard pour être pessimistes ! Ecosocialisme ou effondrement » (Textuel).

C'est l'un des romans les plus étonnants et les plus remarqués de la rentrée littéraire : « L'anomalie » d'Hervé Le Tellier (Gallimard). L'écrivain français, membre de l'Oulipo, nous rejoindra.

Dans « En toutes lettres ! », Abdellah Taïa écrit à une femme africaine rencontrée dans un lavomatique de Belleville.



Choix culturels :

- Jan Van Eyck, grand maître et génie, une exposition à voir au MSK à Gand jusqu'au 30 juin 2021.

- « Un cabinet d'amateur » de Clémentine Mélois, une exposition à voir jusqu'au 14 novembre à la Galerie Lara Vincy à Paris.

- « Shiver », le nouvel album de Jonsi.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit