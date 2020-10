Dans quel Monde on vit : Relations à inventer avec Léonora Miano et Rodolphe Marconi sur Auvio

Ne dites plus blanc ou noir. Laissez de côté la couleur de peau. Léonora Miano nous invite à sortir d'une vision racialisée de la société. Elle veut de nouveaux mots pour inventer de nouvelles relations au cœur de l'humanité. Léonora Miano signe « Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste » (Grasset).



Quels liens tissons-nous avec celles et ceux qui nous nourrissent ? Que savons-nous des réalités des producteurs laitiers ? Le cinéaste Rodolphe Marconi a filmé le quotidien et les difficultés d'un jeune agriculteur de 30 ans. C'est interpellant et bouleversant ! Son film a pour titre : « Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ». Le documentaire est à découvrir ce samedi 10 octobre à 15h à Bruxelles dans le cadre du Festival Alimenterre. Infos : https://festivalalimenterre.be



Enfin, dans « En toutes lettres ! », l'historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit à Jean, éleveur et agriculteur.



Choix culturels :

- « Le magasin du monde » de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (Fayard).

- « Ci-gît l'amer » de Cynthia Fleury (Gallimard).

- L'exposition "Christo et Jeanne-Claude, Paris!" à voir jusqu'au 19 octobre au Centre Pompidou à Paris.

- La bande dessinée « Mon père, cet enfer » de Travis Dandro (Gallimard).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit