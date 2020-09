Dans quel Monde on vit : Mobilisations locales avec Barbara Stiegler et Julien Doré sur Auvio

Ecrire des livres et se mobiliser : ces deux activités sont-elles compatibles ? Pour la philosophe Barbara Stiegler, pendant longtemps, la réponse a été non. Jusqu'au jour, où, pour la première fois, elle décide d'enfiler un gilet jaune. Barbara Stiegler nous racontera sa mobilisation et sa vision de la grève. Son nouveau livre a pour titre « Du cap aux grèves. Récit d'une mobilisation 17 novembre 2018 - 17 mars 2020. » (Verdier).



Lui, après plusieurs années à Paris, il a décidé de rentrer chez lui, dans les Cévennes, là où il a grandi. Pour chanter... et pour s'engager. Julien Doré sera à nos côtés. « aimée », c'est le titre de son nouvel album (Sony).



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Juliette Gréco.



Choix culturels :

- « Personne ne sort les fusils » de Sandra Lucbert (Seuil).

- « 2030 » de Philippe Djian (Flammarion).

- Le film « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret.

