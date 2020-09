Dans quel Monde on vit : Camille Laurens et Erri De Luca, gardiens du vocabulaire sur Auvio

Elle décrit la vie d’une personne de sexe féminin à partir de ce mot : fille. Une fille qui grandit en apprenant, par exemple, à l’école que le masculin l’emporte sur le féminin. Et c’est bien plus qu’une règle de grammaire. Parce que la langue nous façonne. L’écrivaine Camille Laurens nous l’expliquera. « Fille » (Gallimard), c’est son nouveau roman. Camille Laurens est également membre de l’Académie Goncourt. Justice, liberté, résistance, amour et montagne. Voilà quelques-uns des mots dont nous explorerons le sens profond avec le grand écrivain italien Erri De Luca. Il signe «Impossible » (Gallimard). Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux ‘sales putes’. Choix culturels : - l'album "the call within" du pianiste Tigran Hamasyan chez Nonesuch - l'exposition "Cindy Sherman" à la Fondation Louis Vuitton - le film "Le quattro giornate di Napoli" de Nanni Loy - le film "Police" d'Anne Fontaine avec Omar Sy et Virgina Efira