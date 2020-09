Dans quel Monde on vit : Engagements pluriels avec Alice Zeniter et Eric Reinhardt sur Auvio

Que signifie encore aujourd'hui l'engagement politique ? Quels sont les actes à poser pour tenter d'améliorer le monde ? Alice Zeniter déploie ces questions dans son nouveau roman « Comme un empire dans un empire » (Flammarion).



Pourquoi est-ce qu'Internet n'est pas né en France ? Eric Reinhardt a mené l'enquête. Il vient nous raconter. Il nous présente « Comédies françaises » (Gallimard), son nouveau roman.



Dans « En toutes lettres ! », l'historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit à « Nous ».



Choix culturels :

- « Mais leurs yeux dardaient sur Dieu » de Zora Neale Hurston (Editions Zulma).

- « Arts of Living on a Damaged Planet » d'Anna Tsing, Nils Bubandt, Elaine Gan et Heather Swanson.

- Le spectacle « Drumming » d'Anne Teresa De Keersmaeker, à voir à La Monnaie à Bruxelles du 9 au 31 octobre.

- « La dernière rose de l'été » de Lucas Harari (Sarbacane).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit