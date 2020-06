Dans quel Monde on vit : Poser un regard avec le photographe Cédric Gerbehaye et le journaliste Alain Lallemand sur Auvio

Il s’est rendu auprès de celles et ceux qui étaient ces dernières semaines en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Immersion dans les unités Covid de Belgique avec le photographe Cédric Gerbehaye. Immersion, aussi, dans l’univers du journalisme d’investigation et dans des affaires de trafic d’adoption. Ça sera en compagnie du journaliste et écrivain Alain Lallemand. Il vient nous présenter son nouveau roman (« L’homme qui dépeuplait les collines », JC Lattès). Dans « En toutes lettres ! », l’écrivain Abdellah Taïa écrit à James Baldwin. Enfin, Julien Demeuse nous a préparé une lumineuse Photo souvenir de la saison !