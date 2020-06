Dans quel Monde on vit : Corps en transition, corps mutilés avec Paul B. Preciado et Paul Rocher sur Auvio

A l'heure où sont dénoncées ici et là les violences policières, nous nous intéressons au rôle joué par les armes non létales. Matraques, gaz lacrymogènes ou balles en caoutchouc sont bien loin d'apporter un adoucissement du maintien de l'ordre. C'est ce que nous expliquera l'économiste Paul Rocher (« Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l'arme non létale », La fabrique éditions).

« Je suis un monstre qui vous parle » (« Je suis un monstre qui vous parle. Rapport pour une académie de psychanalystes », Grasset). C'est ainsi que s'adresse Paul B. Preciado à une assemblée de 3500 psychanalystes. Paul B. Preciado est philosophe et homme trans. Il appelle à une transformation des discours et des pratiques psychologiques et psychanalytiques.

Dans « En toutes lettres ! », l'autrice Myriam Leroy écrit à un ami noir.



Choix culturels :

- La série « The Act » de Nick Antosca et Michelle Dean.

- Le documentaire « Disclosure » de Sam Feder.

- Le livre « La société ingouvernable » de Grégoire Chamayou (La fabrique éditions).

- Le film « Bande de filles » de Céline Sciamma.

