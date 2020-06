Dans quel Monde on vit : Le rêve américain rattrapé par les violences raciales avec Nicole Bacharan et Alain Berenboom. sur Auvio

Nicole Bacharan est historienne et politologue spécialiste des Etats-Unis. Elle nous livre son sentiment sur cette nouvelle séquence dans l'histoire des luttes raciales américaines avec la mort de George Floyd. Son dernier livre « Le monde selon Trump » (Tallandier) paru en 2019 nous donne des clés pour comprendre la stratégie de l'actuel président des Etats-Unis à quelques mois d'une élection à nouveau cruciale pour l'histoire du pays et du reste du monde.



« Le rêve de Harry » (Genèse Édition) est le dernier roman de l'avocat et romancier belge Alain Berenboom. Une fiction qui plonge le lecteur dans le sort réservé au Crystal Palace, un cinéma bruxellois inventé par l'auteur. Un livre où il question de cinéma et inévitablement d'un certain rêve américain.



Dans « En toutes lettres ! », Laurent de Sutter écrit à George Floyd.



Choix culturels :

- « Les patriotes » de Sana Krasikov (Albin Michel).

- L'album « Tranceportation Volume 2 » du groupe de jazz suisse Sonar.

- Le ballet « Body and Soul » de la chorégraphe canadienne Crystal Pite.

- Le documentaire « I Am Not Your Negro » de Raoul Peck.

