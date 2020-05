Dans quel Monde on vit : La littérature face à la pandémie: Laurent Gaudé, Caroline Lamarche, Alaa El-Aswany et Marielle Macé sur Auvio

Comment y voir plus clair en pleine crise sanitaire ? Ce samedi, les regards, et peut-être les lumières, on l’espère, de quatre écrivains : Laurent Gaudé (écrivain français à succès, prix Goncourt 2004), Caroline Lamarche (écrivaine belge, prix Goncourt 2019 de la nouvelle), Alaa El-Aswany (écrivain égyptien et dentiste, « Le Syndrome de la dictature » son nouvel essai sort début juin chez Actes Sud) et Marielle Macé (écrivaine et spécialiste de la littérature, auteure de « Nos cabanes » chez Verdier) sont nos invités. Au programme : des créations inédites, des émotions, des réflexions et des prises de position. Que peut la littérature face à la pandémie de coronavirus ? C’est une édition spéciale de votre magazine que nous vous proposons ce week-end. Ce numéro est réalisé en collaboration avec Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles.