Dans quel Monde on vit : Vies de victimes, hier et aujourd'hui avec Anne Sinclair et Arno Bertina sur Auvio

« Essayer de redonner un peu de chair aux disparus est devenu pour moi une obsession ». La journaliste Anne Sinclair vient nous raconter la « rafle des notables » (« La rafle des notables », Grasset). En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français. Le grand-père paternel d'Anne Sinclair fait partie des prisonniers.

« C'est quoi, une mineure qui se prostitue ? C'est une personne à qui on n'a pas laissé le temps de se bricoler une vie. ». C'est ce qu'écrit Arno Bertina. L'écrivain a animé au Congo-Brazzaville des ateliers d'écriture pour ces jeunes filles. Il vient témoigner. Arno Bertina signe « L'âge de la première passe » (Verticales).

Dans « En toutes lettres ! », l'autrice Isabelle Wéry écrit aux librairies indépendantes.

Et nous écouterons, en collaboration avec Passa Porta, l'Avis à la Population de l'écrivaine et philosophe Véronique Bergen lu par la comédienne Valérie Bauchau et intitulé « Dies Irae».

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit