Dans quel Monde on vit : Alain Damasio, Olivier De Schutter et Colombe Schneck sur Auvio

Ce samedi, nous imaginons le monde post Covid-19 avec un grand auteur de science-fiction. Alain Damasio nous livrera ses réflexions. Il critique la gestion de la crise, s’inquiète pour nos libertés et espère pour demain la mise sur pied de ZAG, c’est-à-dire de zones autogouvernées. Il vient nous l’expliquer. Alain Damasio a publié l’an dernier « Les Furtifs » (La Volte). Comment protéger les plus démunis pendant et après cette pandémie ? Faut-il redouter une nouvelle crise alimentaire mondiale ? Eléments de réponse avec le nouveau rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits humains. Olivier De Schutter sera à nos côtés. Août 1991. Des émeutes à caractère racial éclatent dans un quartier de Brooklyn. Colombe Schneck y revient dans son nouveau roman (« Nuits d’été à Brooklyn », Stock). Dans « En toutes lettres ! », l’écrivain Abdellah Taïa écrit à un jeune gay marocain. Et nous écouterons, en collaboration avec Passa Porta, l’Avis à la Population de l’écrivain Sulaiman Addonia lu par la comédienne Elsa Poisot et intitulé « La langue de notre époque ».