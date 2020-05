Dans quel Monde on vit : Le présent du déconfinement et l’avenir des simples avec Jean Rouaud, Gil Bartholeyns, Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah sur Auvio

Et s’il suffisait de changer d’alimentation pour changer le monde ? L’idée est développée dans le nouveau livre de Jean Rouaud. Il signe « L’avenir des simples », son traité de résistance (Grasset). Changer d’alimentation, c’est-à-dire, notamment, arrêter de manger des animaux. En pleine crise sanitaire, l’historien et écrivain Gil Bartholeyns nous invite à repenser nos rapports avec les non-humains. Il est l’auteur de l’article « Comment co-habiter le monde ? » et du roman « Deux kilos deux » (JC Lattès). L’élection d’Emmanuel Macron, c’était il y a trois ans. Et il y a trois ans, les jeunes Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah ont sillonné une France divisée. Ils ont rencontré des gens qui ont rarement le luxe de rêver. Leur film s’appelle « Demain le feu ». Dans « En toutes lettres ! », l’autrice Myriam Leroy écrit aux vieux. Et nous écouterons, en collaboration avec Passa Porta, l’Avis à la Population de Claire Fercak lu par Amélie Verreydt et intitulé « Mouvements ».