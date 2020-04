Dans quel Monde on vit : Coronavirus : réparation(s), respiration universelle et chant des oiseaux avec Mark Alizart, Achille Mbembe et Vinciane Despret sur Auvio

Comment réparer notre monde après la crise sanitaire ? La question est au cœur de votre magazine. Le Covid-19 nous empêche de respirer. Ce qui pousse l’intellectuel camerounais Achille Mbembe (« Brutalisme », La Découverte) à réclamer un droit universel à la respiration. Il nous faut, dit-il, aménager un monde qui offrira à tous une vie respirable. Et si la crise actuelle rendait l’urgence écologique plus audible ? C’est le point de vue que défend le philosophe Mark Alizart (« Le coup d’état climatique », PUF). Décrypter le chant des oiseaux est peut-être devenu votre nouvelle passion. Nous en parlons avec la philosophe Vinciane Despret (« Habiter en oiseau », Actes Sud). Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter s’adresse aux artistes. Enfin, dans son billet de confinée, la journaliste Pascale Clark nous raconte la vie d’avant depuis notre maintenant du confinement. Choix culturels : - Le dernier album ‘Les Vestiges du chaos’ de Christophe. - Le livre ‘La révolution d’un seul brin de paille’ de Masanobu Fukuoka (Guy Trédaniel Editeur). - Le livre ‘Réveiller l’aurore’ d’Emilie Hermant (Seuil). - Le livre ‘H+’ d’Alexandre Friederich (Allia). - Le film ‘Absolute beginners’ de Fabrizio Terranova (https://dingdingdong.org/absolute-beginners/).