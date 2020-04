Dans quel Monde on vit : Vanessa Springora sur Auvio

C'est la publication de son livre qui a déclenché l'affaire Matzneff. L'éditrice et écrivaine Vanessa Springora est l'invitée exceptionnelle de votre magazine ce week-end. Dans « Le Consentement » (Grasset), elle décrit l'emprise subie et les actes d'un écrivain pédocriminel. Elle raconte aussi une époque et un milieu social qui a si peu réagi pour protéger la jeune fille qu'elle a été. Vanessa Springora : son histoire, son combat et son amour pour les livres, c'est ce samedi.

A ses côtés, l'autrice Myriam Leroy lui adressera une lettre, et l'écrivain belge Stéphane Lambert viendra témoigner. Il a lui aussi été victime de pédophilie quand il avait dix ans. Il s'y attarde dans ses livres « Mon corps mis à nu » (Les Impressions Nouvelles, 2013) et « Charlot aime Monsieur » (Espace Nord, 2015).

