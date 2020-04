Dans quel Monde on vit : Vacheries paysannes de Jean-Louis Murat et colère de Jean Ziegler sur Auvio

C'est un chroniqueur de battements de cœur et de la paysannerie qui se meurt. Tous les ans, avec une régularité de métronome, Jean-Louis Murat, sort sa nouvelle livraison de chansons (« Baby Love »). En interview, il ne peut s'empêcher de lâcher quelques vacheries. Ce samedi, l'Auvergnat nous le confirmera.



Rien ne s'arrange à Lesbos avec la pandémie de Coronavirus. Il y a quelques semaines, Jean Ziegler était venu dénoncer les conditions d'accueil des migrants sur l'île grecque. Pour lui, Lesbos est devenue le symbole de la honte de l'Union européenne. Nous réécouterons ensemble cet entretien.

Jean Ziegler s'est rendu sur place, en mission pour l'ONU. Jean Ziegler vient nous raconter et proposer des pistes d'action pour que l'Europe renoue avec l'hospitalité et la solidarité. Le vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'hommes des Nations unies signe « Lesbos, la honte de l'Europe » (Seuil).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit