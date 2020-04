Dans quel Monde on vit : Crise sanitaire: les enseignements asiatiques, le vivre en ville et le temps (in)disponible sur Auvio

Comment l'Asie s'est-elle préparée à l'arrivée du Covid-19 ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour les prochaines crises sanitaires ? L'anthropologue Frédéric Keck nous répondra. Ces dernières années, il a suivi le travail de chasseurs de virus à Hongkong, Taïwan et Singapour. Frédéric Keck est également historien de la philosophie, anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Ses derniers livres : « Un monde grippé » (Flammarion) et « Les Sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine » (éditions Zones Sensibles, à paraître en mai).



Deux autres questions au sommaire : qu'est-ce que cette crise nous dit des villes et de nos vies en ville ? Le philosophe de l'urbain Thierry Paquot sera avec nous (« Mesure et démesure des villes » CNRS Editions). Et enfin, comment le confinement redéfinit-il notre rapport au temps ? La philosophe et psychanalyste Hélène L'Heuillet prendra le temps de nous l'expliquer (« Eloge du retard » Albin Michel).



Dans « En toutes lettres! », le violoncelliste et directeur artistique de l'ensemble Musiques Nouvelles Jean-Paul Dessy écrit à Ludwig van Beethoven.



Enfin, la journaliste Pascale Clark nous réserve un billet de confinée avec des petits riens qui font tellement de bien.



Les choix culturels :

- « La Guerre et la Paix », de Léon Tolstoï (Folio Classiques)

- « Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination » de l'ethnologue Charles Stépanoff (Éditons La Découverte)

- « L'invention de la nature » de Andrea Wulf (Éditions Noir sur Blanc)

- La filmographie d'Éric Rohmer

