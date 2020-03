Dans quel Monde on vit : Le travail pendant et après l'épidémie. Et le jardinage dès aujourd'hui. sur Auvio

Le monde du travail bousculé par l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement. Vous vous êtes adaptés. De nouvelles pratiques sont imaginées. Comment cette crise sanitaire peut-elle durablement transformer la vie et la démocratie au sein des entreprises ? Deux sociologues nous répondent. Nous recevons Dominique Méda, sociologue et philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'université Paris-Dauphine, et Isabelle Ferreras maître de recherches au FNRS, professeure à l'UCLouvain. Avez-vous la main verte ? C'est peut-être le moment idéal pour tester vos compétences en jardinage. L'activité n'est pas interdite à l'heure du confinement. Et elle a même le pouvoir d'éliminer notre anxiété. Le jardinier et poète Gilles Clément est à nos côtés. Dans « En toutes lettres! », l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter nous écrit, à nous, nous les confinés. Enfin, la journaliste Pascale Clark nous adresse un texte inédit. Elle nous écrit des confins de l'ennui. Les choix culturels : - Le film « l'An 01 » réalisé par Jacques Doillon - « Le père Noël est une ordure » film de Jean-Marie Poiré - « Métamorphoses », le livre d'Emanuele Coccia (Rivages) - « Sacrées sorcières » de Pénélope Bagieu, l'autrice de `Culottées' adapte le conte de Roald Dahl (Gallimard)