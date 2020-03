Dans quel Monde on vit : Coronavirus et confinement : que nous arrive-t-il ? Quel est le monde qui se dessine ? sur Auvio

Que nous arrive-t-il ? L’épidémie de Coronavirus nous fait-elle entrer dans un nouveau monde ? Nos sociétés sont-elles en train de se transformer ? Qu’est-ce que ces jours étranges disent à propos de l’état de santé de nos démocraties ? Ces questions, nous allons prendre le temps de les poser avec nos invités : Isabelle Stengers, philosophe belge, auteure de plusieurs livres, comme par exemple : « Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient. » Et plus récemment « Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle » (La Découverte) ; Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire « Humanités et santé » au conservatoire national des arts et métiers à Paris et titulaire de la « chaire de philosophie à l’hôpital » au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et neurosciences. « Le soin est un humanisme » : c’est le titre de son dernier essai (Gallimard) : Rachid Benzine, islamologue, écrivain. Pendant cette période de confinement, il écrit un feuilleton, une fiction, il met des mots sur ce qui nous arrive. C’est à lire sur sa page Facebook. Enfin, dans « En toutes lettres! », l’autrice Isabelle Wéry écrit au Printemps. - Lire ou relire les grandes œuvres littéraires comme ‘La Comédie humaine’ de Balzac. - ‘Le Joueur d’échecs’ de Stefan Zweig. - Le Centre du Film sur l'Art met gratuitement à votre disposition un film de votre choix pour réenchanter un peu votre confinement ! : https://www.facebook.com/CentreduFIlmsurlArt/ - ‘Il y a un seul amour’ de Santiago H. Amigorena (Stock).