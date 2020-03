Dans quel Monde on vit : La Syrie d'Omar Youssef Souleimane et l'abstinence avec Emmanuelle Richard sur Auvio

15 mars 2011 : une première manifestation à Damas. C'est le début du Printemps syrien. Omar Youssef Souleimane y participe. Neuf ans plus tard, le jeune écrivain vit à Paris et raconte ce qu'il a vécu dans un premier roman (``Le dernier Syrien'', Flammarion).



Qui sont celles et ceux qui ne font plus l'amour ? Quelles sont leurs raisons ? Leurs explications ? Leurs motivations ? L'écrivaine Emmanuelle Richard les a rencontrés (``Les corps abstinents'', Flammarion). Elle vient nous raconter.



Emmanuelle Richard et Omar Youssef Souleimane sont nos invités, ce week-end.



Enfin, dans ¿En toutes lettres!¿, l'écrivain Abdellah Taïa écrit à un jeune croisé dans un train en ces temps de Coronavirus.



Choix culturels :

- Le livre ``Mikado d'enfance'' de Gilles Rozier (L'antilope).

- Le film ``Sudden Fear'' de David Miller.

- Le livre ``Love Me Tender'' de Constance Debré (Flammarion).

- Le nouveau recueil de poèmes ``Pain perdu'' de Guy Goffette (Gallimard).

