Dans quel Monde on vit : Bibliothèque mondiale et désirs multiples avec William Marx et Bastien Vivès sur Auvio

Une leçon de littérature en cette semaine de Foire du livre. Une leçon de littérature en compagnie d’un nouveau professeur au prestigieux Collège de France. L’écrivain William Marx y est titulaire de la chaire ‘‘Littératures comparées’’. Et, ce samedi, il nous invite à pénétrer dans ce qu’il appelle la bibliothèque mondiale. Dans ses BD, il mêle actualité, désirs et fantasmes. Bastien Vivès sera également à nos côtés. Il signe avec Martin Quenehen un nouveau album intitulé ‘‘Quatorze Juillet’’ (Casterman). William Marx et Bastien Vivès sont les invités de votre magazine ce week-end. Dans ‘‘En toutes lettres!’’, l’autrice Myriam Leroy écrit à l’actrice Aïssa Maïga. Choix culturels : - L’album ‘‘Dévorantes’’ d’Aloïse Sauvage. - L’essai ‘‘Le Regard féminin – Une Révolution à l’écran’’ d’Iris Brey (Editions de l’Olivier). - Le livre ‘‘Monotobio’’ d’Éric Chevillard (Editions de Minuit). - La BD ‘‘Le Loup’’ de Jean-Marc Rochette (Casterman).