Dans quel Monde on vit : Julian Assange, la radio et la vie ! Avec Olivier Tesquet et Pascale Clark sur Auvio

Qui est vraiment Julian Assange ? Pour qui, pour quel idéal se bat réellement le fondateur de WikiLeaks ? Faut-il soutenir celui qui risque la prison à vie aux Etats-Unis ? Le journaliste Olivier Tesquet a mené l’enquête. Le procès en extradition de Julian Assange s’ouvre à Londres ce lundi. Olivier Tesquet est le co-auteur avec Guillaume Ledit de l’essai ‘‘Dans la tête de Julian Assange’’ (SOLIN/ACTES SUD). Il publie, par ailleurs, ‘‘A la trace. Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance’’ (Premier Parallèle). L’histoire d’une journaliste hors antenne, micros éteints, qui a désormais le temps de raconter son parcours. Pascale Clark vient partager avec nous son amour pour la radio... et pour sa ‘‘petite maman’’. Ça sera forcément émouvant ! Pascale Clark signe ‘‘Mute’’ (Flammarion). Pascale Clark et Olivier Tesquet sont nos invités ce week-end ! Dans ‘‘En toutes lettres!’’, l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit au Roi. Choix culturels - La BD ‘‘Tif et Tondu, Mais où est Kiki ? ’’ de Blutch et Robber (Dupuis) - La série ‘‘Unbelievable’’ - L’album ‘‘H.E.A.T II’’ du groupe suédois H.E.A.T - Le film ‘‘Sympathie pour le diable’’ de Guillaume de Fontenay