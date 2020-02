Dans quel Monde on vit : L'amour toujours... avec Nathalie Skowronek et Eric Chauvier sur Auvio

L'amour au moins par deux fois, ce week-end. D'abord avec l'anthropologue Eric Chauvier qui dans son nouveau roman mêle lutte des classes et tentatives de rapprochements des cœurs. Il signe ``Laura'' (Allia).

Autre question : est-il possible d'aimer deux personnes en même temps ? Et si oui, avec quelles conséquences ? L'écrivaine Nathalie Skowronek mène l'enquête pas à pas ou plutôt battement de cœur après battement de cœur. ``La carte des regrets'', c'est son nouveau roman (Grasset).



Eric Chauvier et Nathalie Skowronek sont nos invités ce samedi.



Dans ``En toutes lettres!'', Abdellah Taïa écrit à l'enfant qu'il a été.



Choix culturels

- Le film ``Tous les autres s'appellent Ali'' de Rainer Werner Fassbinder.

- L'exposition consacrée à Christian Boltanski à voir au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 16 mars 2020.

- L'œuvre de Charles Burns, auteur de bande dessinée américain.

- L'essai historique ``Libres d'obéir'' de Johann Chapoutot (Gallimard).

