Dans quel Monde on vit : L’amour toujours… avec Nathalie Skowronek et Eric Chauvier sur Auvio

L’amour au moins par deux fois, ce week-end. D’abord avec l’anthropologue Eric Chauvier qui dans son nouveau roman mêle lutte des classes et tentatives de rapprochements des cœurs. Il signe ‘‘Laura’’ (Allia). Autre question : est-il possible d’aimer deux personnes en même temps ? Et si oui, avec quelles conséquences ? L’écrivaine Nathalie Skowronek mène l’enquête pas à pas ou plutôt battement de cœur après battement de cœur. ‘‘La carte des regrets’’, c’est son nouveau roman (Grasset). Eric Chauvier et Nathalie Skowronek sont nos invités ce samedi. Dans ‘‘En toutes lettres!’’, Abdellah Taïa écrit à l’enfant qu’il a été. Choix culturels - Le film ‘‘Tous les autres s’appellent Ali’’ de Rainer Werner Fassbinder. - L’exposition consacrée à Christian Boltanski à voir au Centre Pompidou à Paris jusqu’au 16 mars 2020. - L’œuvre de Charles Burns, auteur de bande dessinée américain. - L’essai historique ‘‘Libres d’obéir’’ de Johann Chapoutot (Gallimard).