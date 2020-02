Dans quel Monde on vit : Honte(s) et reconnaissance(s) avec Jean Ziegler et Rachid Benzine sur Auvio

Il dénonce les conditions d’accueil des migrants sur l’île de Lesbos. Pour Jean Ziegler, Lesbos est devenue le symbole de la honte de l’Union européenne. Il s’est rendu sur place, en mission pour l’ONU. Jean Ziegler vient nous raconter et proposer des pistes d’action pour que l’Europe renoue avec l’hospitalité et la solidarité. Le vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies signe ‘‘Lesbos, la honte de l’Europe’’ (Seuil). ‘‘Quels yeux pourront irradier l’amour que seule une mère sait donner ?’’. Dans son nouveau livre, l’islamologue Rachid Benzine salue avec émotion les sacrifices des mères de la première génération d’immigrés. Rachid Benzine est l’auteur d‘‘Ainsi parlait ma mère’’ (Seuil). Rachid Benzine et Jean Ziegler sont nos invités, ce week-end. Dans ‘‘En toutes lettres!’, l’autrice Isabelle Wéry écrit à son verre d’eau. Choix culturels - L’exposition ‘‘The sun and the set’’ de Latifa Echakhch à voir au BPS22 jusqu’au 3 mai 2020. - Le spectacle ‘‘Au suivant !’’ de Guillermo Guiz à voir au Théâtre Molière du 22 au 26 juin 2020. - ‘‘Les souvenirs viennent à ma rencontre’’ de Edgar Morin (Fayard). - ‘‘Les bons offices’’ de Pierre Mertens (Seuil).