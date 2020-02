Dans quel Monde on vit : Vanessa Springora sur Auvio

C’est la publication de son livre qui a déclenché l’affaire Matzneff. L’éditrice et écrivaine Vanessa Springora est l’invitée exceptionnelle de votre magazine ce week-end. Dans ‘‘Le Consentement’’ (Grasset), elle décrit l’emprise subie et les actes d’un écrivain pédocriminel. Elle raconte, aussi, une époque et un milieu social qui a si peu réagi pour protéger la jeune fille qu’elle a été. Vanessa Springora : son histoire, son combat et son amour pour les livres, c’est ce samedi. A ses côtés, l’autrice Myriam Leroy lui adressera une lettre et l’écrivain belge Stéphane Lambert viendra témoigner. Il a, lui aussi, été victime de pédophilie quand il avait dix ans. Il s’y attarde dans ses livres ‘‘Mon corps mis à nu’’ et ‘‘Charlot aime Monsieur’’. Choix culturels - ‘‘Mourir la nuit’’ de Anne-Cécile Huwart (Onlit Editions) - ‘‘Scrabble’’ de Michaël Ferrier (Gallimard) - ‘‘Quand on parle du diable’’ de Joseph Denize (Julliard) - Le film ‘‘1917’’ de Sam Mendes