Dans quel Monde on vit : Le poète belge et auteur d'albums de jeunesse, Carl Norac, sera très prochainement intronisé ``Poète national'' pour la Belgique pour les années 2020 et 2021. sur Auvio

Quelle est la place de la poésie aujourd'hui dans notre imaginaire collectif et comment parler de cette Belgique, qui ne cesse de se réinventer au fil des années ? Quels mots choisir pour évoquer la Belgique d'aujourd'hui ?



Philippe de Pierpont, cinéaste, auteur de son 4ème volet sur les enfants des rues du Burundi viendra commenter cette incroyable promesse qu'il a tenu un jour à ces enfants rencontrés en 1991 : les filmer tout au long de leur vie. ``Le jour où je viendrai au monde'' est donc le 4ème film qu'il a réalisé sur ces enfants, qui ont 40 ans aujourd'hui.



Enfin, dans ``En toutes lettres!'', le philosophe Laurent de Sutter écrit à Bernie Sanders, dans sa course à la présidentielle américaine.



Choix culturels :

- L'exposition consacrée à Hans Hartung au Musée d'Art Moderne de Paris.

- ``Un nageur est un cavalier'' de Paul Snoek (Midis de la Poésie).

- ``L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent'' de Philippe Delerm (Seuil).

- Le film ``Gummo'' de Harmony Korine.

