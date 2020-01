Dans quel Monde on vit : Populisme, démocratie et figure du père avec Pierre Rosanvallon et Régis Jauffret sur Auvio

Qu'est-ce donc à la fin que le populisme ? Ce mot utilisé à tort et à travers ces dernières années. Pierre Rosanvallon, grand spécialiste de la démocratie, a décidé de le théoriser. Il s'arrêtera pour nous sur les caractéristiques de l'idéologie populiste et il dessinera les contours des alternatives à construire pour faire à ce courant politique. Pierre Rosanvallon signe ¿Le siècle du populisme¿ (Seuil).



Nous poursuivons, aussi, notre découverte des meilleurs romans de la rentrée littéraire de janvier avec celui de Régis Jauffret (¿Papa¿, Seuil). Il y brosse le portrait de son père et raconte des morceaux de sa vie. Tout en nous mettant en garde : ¿il faut toujours se méfier des romanciers¿.



Enfin, dans ¿En toutes lettres !¿, l'écrivain Abdellah Taïa écrit à Delma, une jeune fille noire croisée à Paris.



Choix culturels :

- Le film ¿Liaisons secrètes (Strangers When We Meet)¿ de Richard Quine

- Le film ¿Les Misérables¿ de Ladj Ly

- ¿Les Services compétents¿ de Iegor Gran (P.O.L)

- ¿Un coup d'un soir¿ suivi de ¿Dans le lit de Marin¿ de Mathieu Bermann (P.O.L)

