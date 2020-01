Dans quel Monde on vit : Haïti, dix ans après le séisme avec Pascale Solages et le dépouillement de Constance Debré sur Auvio

Dix ans après le terrible tremblement de terre, comment vont les Haïtiens ? Depuis plusieurs mois, les manifestations s’enchaînent. Assistons-nous à un Printemps haïtien ? La féministe et militante haïtienne Pascale Solages sera à nos côtés. C’est l’un des romans à ne pas manquer en cette rentrée de janvier : celui de Constance Debré (“Love Me Tender”, Flammarion). C’est l’histoire d’une femme devenue homosexuelle qui n’a plus le droit de voir son fils. Et qui se demande si l’amour entre une mère et son enfant peut un jour s’arrêter. C’est décapant. Et émouvant. Enfin, dans “En toutes lettres!”, l’autrice Myriam Leroy écrit à l’écrivain et pédocriminel Gabriel Matzneff. Choix culturels: - “Les Portes de Thèbes. Eclats de l’année deux mille quinze” de Mathieu Riboulet (Verdier) - “Fonny” de Lieve Joris (Actes Sud) - “Rosalie l’infâme” de Evelyne Trouillot (Cairn) - “Un appartement sur Uranus” de Paul B. Preciado (Grasset)