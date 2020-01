Dans quel Monde on vit : Voilà 2020, pensons à demain ! sur Auvio

Alors, que voilà 2020, ce samedi nous pensons à demain...

En ces temps post #MeToo, n'est-il pas devenu urgent d'inventer de nouvelles politiques du désir ?

Face à la catastrophe climatique et écologique, comment prêter attention à l'ensemble du vivant ?

Et puis, résister en 2020, ça consiste en quoi, ça engage à quoi ?

Ces questions nous les abordons avec des invités qui nous ont rendu visite ces derniers mois : le philosophe Paul B. Preciado (« Un appartement sur Uranus » (Grasset)), l'écrivaine Claudie Hunzinger (« Les grands cerfs » (Grasset)) et le sociologue Edgar Morin (« Les souvenirs viennent à ma rencontre » (Fayard)). Vivement samedi matin !

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit