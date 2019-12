Dans quel Monde on vit : Des silences et des cris avec Santiago Amigorena et Abdellah Taïa sur Auvio

« Je n'ai jamais parlé, j'ai toujours écrit » : Santiago Amigorena l'annonçait dès son premier livre. L'écrivain franco-argentin écrit pour faire taire les silences. Et cette fois-ci, il s'empare du silence de son grand-père qui a arrêté de parler le jour où il a compris que sa mère allait mourir dans le ghetto de Varsovie. Santiago Amigorena, l'écrivain qui n'aime guère bavarder, nous accorde un grand entretien, ce samedi. Son livre « Le Ghetto intérieur » (P.O.L) est sorti à la rentrée.



Lui, il a grandi loin du silence, au rythme des cris de sa mère. Nous ferons plus ample connaissance avec l'écrivain marocain Abdellah Taïa. II est l'une des nouvelles voix de « Dans quel Monde on vit ». Il vient régulièrement nous lire des missives dans « En toutes lettres ! ». « La vie lente » (Seuil), son dernier roman a été publié en mars dernier. Nous l'avions reçu à cette occasion. Nous réécouterons un extrait de cette interview.

