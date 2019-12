Dans quel Monde on vit : La Terre et Bruxelles : territoires de vie. Avec Geneviève Azam et Kenan Görgün. sur Auvio

“Puis-je me permettre de te considérer comme une alliée ?”, l’économiste Geneviève Azam a pris sa plume pour écrire à la Terre. Et figurez-vous que la Terre lui a répondu. Geneviève Azam nous raconte. Elle est l’auteure de “Lettre à la Terre. Et la Terre répond” (Seuil). Que savons-nous réellement de Bruxelles ? L’écrivain Kenna Görgün nous embarque découvrir une capitale méconnue. Un Bruxelles où se préparerait un nouvel attentat. Quelque part entre fiction et réalité. Il signe “Le second disciple” (Les Arènes) Kenan Görgün et Geneviève Azam sont nos invités. Dans “En toutes lettres!”, l’écrivain Abdellah Taïa écrit à sa mère. Choix culturels : -Le film ”It Must Ben Heaven” d’Elia Suleiman -Le film "Le Poirier sauvage" de Nuri Bilge Ceylan -Le film "La cordillère des songes" de Patricio Guzmán -Le film "The Irishman" de Scorcese