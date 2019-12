Dans quel Monde on vit : Cultures africaines et femmes écrivaines sur Auvio

Comment définir l'Afrique et ses multiples facettes ? Nous ouvrons, ce samedi, le « Dictionnaire enjoué des cultures africaines » (Fayard). L'écrivain Abdourahman Waberi nous guidera dans les pages de ce livre écrit avec Alain Mabanckou et tentera de nous faire ressentir l'énergie magnétique du continent africain.



Elle fait l'éloge des femmes écrivaines. Et rend hommage à celles qui lui ont permis de tracer son propre chemin dans l'écriture et l'univers de la littérature. L'écrivaine Geneviève Brisac sera également notre invitée. Elle est l'auteure de l'essai « Sisyphe est une femme. La marche du cavalier » (Editions de l'Olivier).



Enfin, dans « En toutes lettres ! », l'autrice Myriam Leroy écrit à Saint-Nicolas.



Choix culturels

- « Rose Royal » de Nicolas Mathieu (ln8)

- Le spectacle « Jigsaw » de Daniel Sloss

- « Entretiens avec Anna Akhmatova » de Lydia Tchoukovskaïa (Le Bruit du temps)

- Le film « Les Misérables » de Ladj Ly

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit