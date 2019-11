Dans quel Monde on vit : Mati Diop et Benoît Magimel sur Auvio

Quand le cinéma se fait politique avec deux films bientôt dans nos salles : « Atlantique » et » « Lola vers la mer ». Pour deux thématiques complexes : fuir son pays et la transidentité. « Atlantique » nous plonge dans un quartier du Sénégal. De jeunes travailleurs adolescents vont devoir prendre le large pour espèrer de meilleurs conditions économiques en Europe. Souleiman va embarquer et laisser la jeune femme qu’il aime, Ada. Grand prix de Cannes cette année pour ce film de la jeune franco-sénégalaise Mati Diop et une vision originale des migrations en filmant celles qui restent. « Lola vers la mer », film belge de Laurent Micheli propose un récit délicat et poignant sur la relation entre une jeune fille transgenre et son père, incarné par Benoit Magimel. Pour la première fois au cinéma, c’est une héroïne transgenre, Mya Bollaers, qui incarne le personnage principal. Mati Diop et Benoit Magimel sont nos deux invités ce week-end. Enfin, dans « En toutes lettres ! », le philosophe et essayiste Laurent de Sutter écrit aux Gilets Jaunes. Choix culturels : - « The Irishman » de Martin Scorsese - La chanteuse Solange Knwoles - « Le léopard de Kubilai Khan » de Timothy Brook - Le dessinateur français Jean Jullien et son exposition « Pétrichor » à voir chez Alice Galery dans le centre de Bruxelles jusqu’au 11 janvier.