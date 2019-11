Dans quel Monde on vit : Visions d’écrivains avec Jean-Philippe Toussaint et Théo Casciani sur Auvio

Pour la première fois, Bruxelles est territoire d’un roman de Jean-Philippe Toussaint. L’écrivain belge nous emmène dans les coulisses du quartier européen. Pas loin de mystérieux lobbyistes. Dans « La clé USB » (Minuit), Jean-Philippe Toussaint nous conduit, aussi, une nouvelle fois jusqu’en Chine dans l’univers de la fabrication des monnaies virtuelles. Que voyons-nous encore dans un monde saturé d’images et entouré d’écrans ? Et dans ce contexte, qu’est-ce que le roman nous permet de voir aujourd’hui ? Ces questions nous les aborderons avec le jeune écrivain Théo Casciani. Il signe « Rétine » (P.O.L), son premier roman. Théo Casciani et Jean-Philippe Toussaint sont nos invités ce week-end. Enfin, dans « En toutes lettres ! », l’autrice Myriam Leroy écrit à Roman Polanski. Choix culturels : - Le livre « Le second disciple » de Kenan Görgün (Les Arènes). - Le film « So Long, My Son » de Wang Xiaoshuai. - La performance « Dying on Stage » de Christodoulos Panayiotou à voir au musée d’Orsay à Paris. - L’exposition « Brancusi » à Bozar à Bruxelles. - Le film « J’ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin.