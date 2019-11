Dans quel Monde on vit : Féminisme acrobatique avec Pinar Selek / Colère des banlieues avec Ladj Ly sur Auvio

Elle a connu l’enfer de la prison en Turquie. Pinar Selek vit aujourd’hui à Nice, en France. C’est une grande figure du féminisme. C’est, aussi, une militante antimilitariste qui tient à défendre la poésie. L’intellectuelle franco-turque est avec nous, ce samedi. A lire : « L’insolente. Dialogues avec Pinar Selek » de Guillaume Gamblin (Editions Cambourakis) Qu’est-ce que ça signifie grandir et vivre aujourd’hui en banlieue parisienne ? Ladj Ly répond à la question dans « Les Misérables » : un film brûlant qui fut l’un des évènements du dernier festival de Cannes. Il y a décroché le Prix du Jury. Ladj Ly est également notre invité ce week-end. Et son film est en salle dès mercredi prochain. Enfin, dans « En toutes lettres ! », la spécialiste des questions d’agriculture et d’environnement, Isabelle Saporta écrit à un moustique OGM. Choix culturels : - Le collectif Medz Bazar - L’essai « Bêtes de villes » de Nicolas Gilsoul (Fayard) - Le roman “Les Misérables” de Victor Hugo - L’album “Cry” des Cigarettes After Sex

Émission Dans quel Monde on vit