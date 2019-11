Dans quel Monde on vit : Les si beaux moments de la Nuit des écrivains sur Auvio

Les écrivains au cœur de l’actualité cette semaine avec la remise des grands prix littéraires. A cette occasion, cinq écrivains se sont confiés pendant 4 heures en direct sur La Première. Et en public au 140, en collaboration avec Passa Porta. C’était mardi soir. C’était La Nuit des écrivains. Ce samedi, nous vous faisons revivre les temps forts de cette soirée sans temps morts… Myriam Leroy et Pascal Claude recevaient Philippe Claudel, Lionel Duroy, Caroline Lamarche, Karim Kattan et Judith Vanistendael. Ainsi que quelques invités surprises (Sharko, Lisette Lombé, Sacha Toorop, Etienne Verhasselt et Isabelle Wéry).

Émission Dans quel Monde on vit