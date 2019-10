Dans quel Monde on vit : Olivia Rosenthal / Alex Beaupain sur Auvio

Des personnages entrés en désobéissance civile qui questionnent leurs origines. Bienvenue dans “Eloge des bâtards” (Gallimard), le nouveau roman d’Olivia Rosenthal. Nous sommes quelque part entre l’intime d’une vie et les urgences du monde, nous sommes sur le nouvel album d’Alex Beaupain. Il signe le magnifique “Pas plus le jour que la nuit”. Alex Beaupain et Olivia Rosenthal sont nos invités ce week-end ! Enfin, dans “En toutes lettres!”, l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit à Julian Assange. Choix culturels : - L’album “Cet instant” de La Grande Sophie - Le roman graphique “Kobane Calling” de Zerocalcare (Cambourakis) - L’album “Cosmic Liberty" de Casimir Liberski - Le livre “Le dernier Loup” de Laszlo Krasznahorkai (Cambourakis)

Émission Dans quel Monde on vit