Dans quel Monde on vit : avec Marie Darrieussecq et Kévin Lambert sur Auvio

Comment écrire avec justesse à propos du sort des migrants ? La question a hanté Marie Darrieussecq ces cinq dernières années. En cette rentrée, elle livre un roman fort sur le sujet et en profite, aussi, pour décrire sans jugements nos comportements et nos manquements face à cette réalité. Elle signe La Mer à l’envers (P.O.L) C’est une plongée dans le monde ouvrier. Une grève dans une scierie au Québec conjuguée à une grande soif sexuelle. Nous voilà dans le roman brûlant de Kévin Lambert, un jeune québécois de 27 ans. Il est l'auteur de Querelle (LE NOUVEL ATTILA) Kévin Lambert et Marie Darrieusecq sont nos invités, ce week-end. Enfin, cette semaine dans la chronique En toutes lettres, c’est l’essayiste Laurent de Sutter qui s’adresse à Greta Thunberg. Les choix culturels : -Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma -Parasite de Bong Joon-ho -exposition Mille et un passages de Sally Mann -La Biennale d'Istanbul

Émission Dans quel Monde on vit