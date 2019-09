Dans quel Monde on vit : Devenir cerf avec Claudie Hunzinger sur Auvio

Ce week-end, nous prenons de la hauteur : nous partons à la montagne, au coeur de la forêt, dans les Vosges. « On en avait pas tout de suite conscience mais nous nous sommes installés en territoire sauvage… », c’est ce que nous confie Claudie Hunzinger. Elle vit là-haut depuis 50 ans dans une ancienne ferme. Et aujourd’hui, elle veut devenir la porte-parole de ce monde sauvage menacé. Claudie Hunzinger, nous reçoit chez elle, et nous emmène dans les pas des cerfs. “Les grands cerfs” (Grasset), son nouveau roman est retenu dans les premières listes de plusieurs grands prix littéraires. Et dans “En toutes lettres!”, Myriam Leroy s’adresse à la jeune actrice Zahia Dehar. Choix culturels : -Le roman « Avant que j’oublie » d’Anne Pauly (Verdier) -L’expo « Nous les arbres » à la Fondation Cartier à Paris jusqu’au 10 novembre.

Émission Dans quel Monde on vit