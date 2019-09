Dans quel Monde on vit - Léonora Miano/ Michael Ferrier - 07/09/2019

Quel visage pour l'Afrique de demain ? Et si c'était Katiopa : un continent africain presque totalement unifié qui voyait le jour ? L'écrivaine Léonora Miano en dessine les contours dans un roman étonnant et épatant. Elle signe « Rouge impératrice » (Grasset)

Le monde est pluriel. Michaël Ferrier s'en est rendu compte dès les premières années de sa vie au Tchad. L'écrivain français qui vit à Tokyo vient nous raconter, ce samedi, son enfance africaine. Son récit a pour titre « Scrabble » (Mercure de France)

Enfin, nous inaugurons, ce week-end, notre nouveau rendez-vous « En toutes lettres ! » avec l'écrivain marocain Abdellah Taïa.



Les choix culturels de ce week-end :



-Le film « Frankie » d'Ira Sachs avec Isabelle Huppert

-Le blog de Fabien Ribery - L'INTERVALLE

-Les romans ¿Le chant de Salomon¿ et ¿Beloved¿ de Toni Morrison

-« L'éternel printemps » de Marc Pautrel (Gallimard)

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE