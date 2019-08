Dans quel Monde on vit - En direct des Inattendues à Tournai ! - 31/08/2019

Nous ouvrons la sixième saison de votre magazine à vos côtés, en direct et en public depuis le festival Les Inattendues à Tournai.

Comment va l'Algérie depuis le retrait du président Bouteflika en avril dernier ? Le point de vue de l'écrivain algérien Boualem Sansal. Il sera notre premier invité.

Le penseur sénégalais Felwine Sarr nous rejoindra également. Il souhaite une réinvention des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Et il nous invitera à habiter autrement notre monde.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE