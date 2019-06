Dans quel Monde on vit - Les Gilets jaunes selon Danièle Sallenave et Grégoire Bouillier/ Aloïse...

Des mots d'écrivains à propos des Gilets jaunes, ce samedi. Danièle Sallenave, membre de l'Académie française, a sorti sa plume pour nous dire ce que révèle pour elle ce mouvement. Et Grégoire Bouillier, est lui, sorti dans la rue. Il décrit l'une des manifestations à Paris, un samedi. Et puis, son rêve qui a suivi. Danièle Sallenave signe "Jojo, le gilet jaune" (Tracts Gallimard) et Grégoire Bouillier "Charlot déprime suivi de Un rêve de Charlot" (Librio).



Elle danse, elle chante, elle est époustouflante. C'est la sensation musicale de ce début d'année 2019 : Aloïse Sauvage sera également à nos côtés. Son EP a pour titre "Jimy". Et elle est à l'affiche du festival de Dour le 12 juillet prochain.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE