Dans quel Monde on vit - Chantal Thomas et Fabien Toulmé - 08/06/2019

Il s'appelle Hakim. Il est Syrien. Il fait partie de celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur pays pour tenter de rester en vie. Aujourd'hui, il vit avec sa famille dans le sud de la France. L'auteur de BD Fabien Toulmé nous raconte l'histoire vraie de ce jeune homme devenu réfugié. Le tome 2 de "L'odyssée d'Hakim" (Delcourt) vient de sortir.



Un vent de liberté soufflera, aussi, sur votre magazine. La grande écrivaine Chantal Thomas nous emmène dans l'East Village, un quartier de New-York, QG, jadis, des poètes de la Beat Generation. Elle signe "East Village Blues" (Seuil).



L'actualité de la semaine est commentée par l'animateur de la RTBF et fondateur du média indépendant "Le Biais Vert" Félicien Bogaerts, l'écrivain Xavier Deutsch et le philosophe Philippe Van Parijs.





Les choix culturels :



- Le roman "Bluebird" de Geneviève Damas (Gallimard)

- Le documentaire "Free solo" de Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi

- La Fête des Coquelicots de Chaumont-Gistoux ce weekend

- Les romans "Un de Baumugnes", "Colline" et "Regain" de Jean Giono (Grasset)

- Le livre "Ordesa" de Manuel Vilas, à paraitre en août en français

- Le S.M.A.K., le Musée municipal pour l'Art Actuel à Gand

- Le livre "Zinc" de David Van Reybrouck (Actes Sud)

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE