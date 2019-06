Dans quel Monde on vit - Michel Serres 24 avril 2016 - 04/06/2019

Pascal Claude recevait Michel Serres en avril 2016 : le grand philosophe français publiait « Darwin, Bonaparte et le samaritain, une philosophie de l’histoire ». Il y répètait à plusieurs reprises que nous vivons en paix bien plus que nous le croyons. « Les fabricants de cigarettes nous exposent à mourir des millions de fois plus que les terroristes ». Dans cet ouvrage, Michel Serres se penchait sur les statistiques qui montrent que la majorité des humains pratiquent, aujourd’hui, l’entraide plutôt que la concurrence. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end.

Émission Dans quel Monde on vit