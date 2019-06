Dans quel Monde on vit - Visions plurielles avec Zeina Abirached et Alain Cavalier - 01/06/2019

Il a 87 ans et il ne compte pas lâcher sa caméra. Chaque jour, il continue de filmer : ses voisins, ses proches, des inconnus, son quotidien. Alain Cavalier est avec nous ce samedi pour un grand entretien. Il s'arrête ce week-end à Bruxelles pour présenter ses derniers documentaires. Alain Cavalier propose "Six portraits XL" au Cinéma Nova. Six films également disponibles en DVD.



Elle raconte, notamment, le pluriel de nos identités. Elle vit entre Paris et Beyrouth. Zeina Abirached sera notre seconde invité. L'auteur de BD s'exprimera sur son parcours de vie et les traces de la guerre civile au Liban. Elle a signé, notamment, "Mourir Partir Revenir. Le jeu des hirondelles" (Cambourakis), "Le Piano oriental" (Casterman) et "Prendre Refuge" avec Mathias Enard (Casterman).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE