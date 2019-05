Dans quel Monde on vit - Le cinéma, les images des visages et la vie politique avec Jean-Pierre et...

Vont-ils s'illustrer ce samedi soir lors de la cérémonie de clôture du festival de Cannes ? En attendant la réponse, Jean-Pierre et Luc Dardenne sont nos invités. Avec les deux frères-réalisateurs belges nous discuterons de leur nouveau film, de la puissance d'un visage, de l'importance des salles de cinéma et, aussi, du climat politique. "Le jeune Ahmed" est en salle depuis mercredi.



La campagne électorale : quelle clarté a-t-elle amenée ? Echange de points de vue entre Bertrand Henne, journaliste politique à la RTBF, Vaïa Demertzis, politologue et Nathalie Skowronek, écrivaine.





Les choix culturels :



- Après le Centre Georges Pompidou à Paris, le Musée Juif de Belgique accueillera l'exposition de l'artiste belge Stéphane Mandelbaum du 14 juin au 22 septembre 2019

- L'interview dans le journal Le Monde de l'académicienne Danièle Sallenave sur la culture générale et son récent livre "Jojo, le Gilet jaune" (Gallimard)

- Le dernier numéro du magazine "Wilfried"

- Le film "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE